У Черкасах прощалися із бійцем 10 гірсько-штурмової бригади [ Редактировать ]
Сьогодні Черкаси прощалися із бійцем 10 гірсько-штурмової бригади Антоном Моспаном. Він загинув від кульового поранення в голову 4 дні тому під селом Кримське на Луганщині. Хлопцеві було 27 років.
Сотні людей - на Соборній площі. На знак жалоби в місті приспущені державні прапори. Антон загинув 15 жовтня поблизу села Кримське під час бойового зіткнення з ворогом. Позавчора вночі тіло 27-річного хлопця привезли його побратими. Та навіть проводжаючи свого товариша в останню путь - кремезні воїни не хочуть його відпускати.
Антон пішов на фронт 2015 року і весь цей час служив у 8 штурмовому батальйоні 10 бригади.
Це відео записала черкаська волонтерка Оксана Циганок напередодні загибелі хлопця. Вояки облаштовували нові позиції.
"Тебе можна ? Та можна ! І що можна поставити у фейсбуці? Та поставте ! І мене з ним. Ой я зараз на відео, а потім все понарізаю. Черкаси вперед!"
Цими вихідними Оксана мала їхати до Антона на передову - везти допомогу від земляків. Жінка ніяк не може повірити, що його більше немає. Навіть на похороні Оксана розповідає про Антона, як про живого.
"Це дуже сонячна людина, щира, така порядна, інтелігентна і він чітко розумів, що він захищає Україну. У нього все було прекрасно, він був таким джерелом енергії для побратимів і для нас", - розповідає Оксана Циганок, волонтер.
Хлопець народився в Умані, але все життя прожив у Черкасах разом із мамою. Поховають Антона на алеї слави міського кладовища.
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