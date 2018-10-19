Лондону вигідно, щоб рух товарів та послуг через цю межу і надалі відбувався без перешкод

Угода про Брекзит готова на 90 відсотків, однак може розпастися через суперечності довкола кордону з Ірландією Таку заяву зробив Мішель Барньє, головний переговорник від Брюсселя у питанні виходу Великої Британії з Євросоюзу.

За його словами, сторони досі не можуть дійти згоди стосовно перетину кордону між Північною Ірландією, яка є частиною королівства, та Ірландією, повноправним членом ЄС.

Лондону вигідно, щоб рух товарів та послуг через цю межу і надалі відбувався без перешкод.