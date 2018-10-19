На Рівненщині біля АЗС загорілась автівка [ Редактировать ]
На Рівненщині ледь не вибухнула автозаправна станція. Усе через двох п'яних далекобійників. На ніч вони припаркували свою вантажівку на стоянці поруч з АЗС у селі Опарипси.
На світанку у машині почалася пожежа. Першим це побачив працівник АЗС. Він розбив скло у вантажівці та витягнув сплячого водія з охопленого вогнем салону автомобіля. Кабіна вигоріла вщент. Але рятувальники не дали вогню перекинутися на причеп.
Відомо, що один із водіїв - рівнянин. Чому зайнялося поки що невідомо. Але всередині кабіни знайшли газовий примус.
"Коли поліцейські прибули на місце події, побачили, як на стоянці палає кабіна однієї із вантажівок. Оскільки була загроза вибуху, поліцейські почали гасити полум'я власними силами. Обидва водії вантажівки перебували, за попередньою інформацією у стані сп'яніння та спали", - говорить Любов Белаш, речниця ГУ НП у Рівненській області.
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