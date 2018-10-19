Держсекретар США Майк Помпео дав Саудівській Аравії 72 години на з'ясування обставин зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашоґджі. Як триває розслідування резонансної справи, і кого планують звинуватити у злочині? Дізнаєтеся з нашого наступного сюжету.

Понад два тижні минуло, відколи саудівський журналіст Джамаль Хашоґджі безслідно зник у будівлі консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Справа набула світового резонансу. Офіційної заяви про смерть зниклого досі немає, однак сумнівів у цьому практично не лишилося. Принаймні, у президента США, країни-союзника Саудівської Аравії, їх немає.

"Як на мене, сумнівів у цьому немає. Надзвичайно прикро, але дуже на те схоже", - заявив Дональд Трамп, президент США.

Офіційних заяв у цій справі узагалі мало. Інформацію зливають світові ЗМІ з посиланням на анонімні джерела. Так, видння "Екшс" пише, що держсек США Майк Помпео під час зустрічі з принцом Мухаммедом Ібн Салманом у вівторок висунув ультиматум за 72 години пояснити зникнення журналіста. Інакше Ер-Ріяд ризикує втратити репутацію на світовій арені.

І ось свіжа інформація з "Нью-Йорк таймз": Саудівська Аравія планує покласти провину за злочин на генерала розвідки Ахмеда Асірі. За легендою, він нібито отримав усний наказ принца допитати журналіста, але щось пішло не так і Хашоґджі просто прибрали. Ця версія подій має зняти підозру з самого принца, якого гостро критикував журналіст. Преса пише, що Помпео навіть особисто прослухав аудіозапис із консульства, який свідчить про убивство Хашоґджі. Проте і американський політик, і турецька сторона це спростовують.

"Туреччина не передавала жодних аудіозаписів державному секретарю США Майку Помпео чи іншим американським посадовцям. Головний прокурор Стамбула почав розслідування і ми чекаємо на його результати", - говорить Мевлют Чавушоґлу, міністр закордонних справ Туреччини.

Турецька поліція розглядає версію вбивства. У Стамбулі тривають пошуки останків журналіста. За даними правоохоронців, його тіло могли розчленувати і закопати на території посольства чи в лісі. Спецзагони прочісують околиці Стамбула. І поки вище керівництво Саудівської Аравії й далі наполягає, що доля зниклого їм невідома, міністри зі США, Великої Британії та Франції скасовують свої візити на інвестиційну конференцію в Ер-Ріяд.