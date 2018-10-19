На Закарпатті ліквідували цех з виробництва підробних цигарок. Під час обшуку правоохоронці знайшли близько 30 кг тютюну та 900 пачок сигарет без акцизних марок. Вилучили також обладнання та фурнітуру на суму півтора мільйона гривень.

Цех був облаштований в ангарі неподалік Ужгорода. Хто його власник наразі встановлюють.

Якщо винахідливих підприємців знайдуть, вони або платитимуть штраф, або опиняться за ґратами максимум на три роки.