З 1 листопада ціна на газ для населення в Україні зросте на 23 з половною відсотки - до 8 тисяч 550 гривень за тисячу кубометрів. Таке рішення прийняв уряд на екстреному засіданні.

За словами Володимира Гройсмана, це рішення було непростим. Але у держави, зазначив глава уряду, є надзвичайно великі борги перед МВФ, які треба повертати. Водночас усі, хто потребуватиме підтримки держави у вигляді субсидій - отримають її. На це Кабмін виділив 55 мільярдів гривень - заявив прем'єр під час години запитань до уряду у парламенті.

"Ми мали борг на перше січня 18 року 20 млрд гривень по субсидіям, це означає що ми в 2018 році його погасили і на наступний рік 55 млрд, тобто фактично на 4-4,5 млрд більше ніж в цьому році, нам буде достатньо грошей в цьому році виплатити субсидії всім тим хто їх потребує", - говорить Володимир Гройсман.