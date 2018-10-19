Уряд виділив 100 мільйонів гривень із резервного фонду на подолання наслідків надзвичайної ситуації в Ічні. В Мінрегіонрозвитку зазначили, що ці гроші можуть бути використані для придбання житла родинам, які найбільше постраждали від вибухів на складах. А також на ремонтні роботи для решти потерпілих.

Піротехнічні підрозділи ДСНС зачищають територію. Уже обстежено понад 90% будинків.

Системи життєзабезпечення Ічнянського району працюють у штатному режимі.