Вибухи в Ічні: Уряд виділив 100 млн гривень [ Редактировать ]
Уряд виділив 100 мільйонів гривень із резервного фонду на подолання наслідків надзвичайної ситуації в Ічні. В Мінрегіонрозвитку зазначили, що ці гроші можуть бути використані для придбання житла родинам, які найбільше постраждали від вибухів на складах. А також на ремонтні роботи для решти потерпілих.
Піротехнічні підрозділи ДСНС зачищають територію. Уже обстежено понад 90% будинків.
Системи життєзабезпечення Ічнянського району працюють у штатному режимі.
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