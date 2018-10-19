В окупованій Керчі сьогодні прощалися з жертвами масового вбивства, що сталося два дні тому. Траурна процесія пройшла вулицями міста до центрального кладовища. Від четверга у Криму оголошено триденну жалобу.

Нагадаю, кількість загиблих у керченському колежді напередодні зросла до двадцяти-однієї людини - у лікарні померла ще одна дівчина. Наразі 5-ро студентів - у тяжкому стані. Загалом госпіталізовано 44 постраждалих.

За версією окупаційної влади Криму, вибух і стрілянину у коледжі влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який потім наклав на себе руки.