В Керчі попрощалися з жертвами масового вбивства [ Редактировать ]
В окупованій Керчі сьогодні прощалися з жертвами масового вбивства, що сталося два дні тому. Траурна процесія пройшла вулицями міста до центрального кладовища. Від четверга у Криму оголошено триденну жалобу.
Нагадаю, кількість загиблих у керченському колежді напередодні зросла до двадцяти-однієї людини - у лікарні померла ще одна дівчина. Наразі 5-ро студентів - у тяжкому стані. Загалом госпіталізовано 44 постраждалих.
За версією окупаційної влади Криму, вибух і стрілянину у коледжі влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який потім наклав на себе руки.
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