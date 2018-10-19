23 медалі здобули українці на третіх Юнацьких Олімпійських іграх. Церемонія закриття відбулася сьогодні у столиці Аргентини, Буенос-Айресі. На рахунку олімпійців - сім золотих, вісім срібних та стільки ж бронзових нагород.

Медалі найвищого ґатунку - хлопці та дівчата здобули у фехтуванні, спортивній гімнастиці, академічному веслувАнні та легкІй атлетиці.

У неофіційному командному заліку українська збірна у десятці найсильніших, серед двохсот шести країн-учасниць.