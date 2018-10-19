Над Одессой пронеслись сказочные облака (фото) [ Редактировать ]
Необычные облака, которые переливались всеми цветами радуги, повились в небе Одессы. Также наблюдалось явление под названием гало вокруг солнца.
"Сначала я одна их увидела, а потом не выдержала и подошла к рядом стоящей паре, чтобы им показать", - поделилась фотограф Лолита Клочкова, пишет местное издание odessa.net.ua.
Такое явление природы ученые назвали иризацией облаков: когда Солнце или Луна просвечивают сквозь тонкие слоисто-кучевые, высоко-кучевые или перисто-кучевые облака, то на малых и больших площадях на угловых расстояниях от Солнца облака светятся радужными цветами.
Проще говоря, они переливаются подобно перламутру. Особенно интенсивная иризация имеет место у краев облаков.
До этого фотограф из Австралии запечатлел величие океана.
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