В Луцке Волынской области убийца ребенка оказался на свободе, потому что в колонии, где он должен был отбывать наказание, якобы не было свободных мест.

"Преступник, виновный в смерти несовершеннолетнего, приговор в отношении которого вступил в законную силу, наверное думал, что "решил все свои вопросы", спокойно разгуливая по улицам Луцка, а не по тюремным коридорам, потому что... вдумайтесь! В учреждении исполнения наказаний для него "не хватило" свободного места!!!" – написал заместитель генпрокурора Евгений Енин в Facebook.

По его словам, родственники погибшего "столкнулись с убийцей прямо на улице, а в полиции услышали объяснение об "отсутствии свободных мест в колонии".

Енин сообщил, что осужденный уже этапирован в исправительную колонию. Начато служебное расследование.

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