В индийском городе Амристар на северо-западе страны поезд въехал в людей, стоявших на железнодорожных путях, сообщает портал First Post.

Количество жертв может превысить 50 человек. СМИ сообщают, что у железнодорожных путей собрались более тысячи человек. Люди наблюдали за сжиганием чучела демона Раваны из индийских мифов, они не видели приближающийся поезд.

Amritsar train accident video pic.twitter.com/hb9Q3f9qL6 — Satinder pal singh (@SATINDER_13) 19 октября 2018 г.

Предположительно, собравшиеся могли выбежать на железнодорожные пути, опасаясь вспыхнувших фейерверков и не услышав аварийных гудков поезда из-за взрывов.

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