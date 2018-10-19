В Индии поезд насмерть сбил 50 человек (видео) [ Редактировать ]
В индийском городе Амристар на северо-западе страны поезд въехал в людей, стоявших на железнодорожных путях, сообщает портал First Post.
Количество жертв может превысить 50 человек. СМИ сообщают, что у железнодорожных путей собрались более тысячи человек. Люди наблюдали за сжиганием чучела демона Раваны из индийских мифов, они не видели приближающийся поезд.
Amritsar train accident video pic.twitter.com/hb9Q3f9qL6— Satinder pal singh (@SATINDER_13) 19 октября 2018 г.
Предположительно, собравшиеся могли выбежать на железнодорожные пути, опасаясь вспыхнувших фейерверков и не услышав аварийных гудков поезда из-за взрывов.
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