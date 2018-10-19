"Настя Каменских в шоке": Потап переоделся женщиной (фото) [ Редактировать ]
Украинский певец и шоу-звезда Потап показался перед поклонниками во внезапном образе блондинки в красном.
Вместе с группой Mozgi он презентовал яркий клип "Полюбэ", где одну из ролей в клипе, юного школьника, сыграл сын Потапа Андрей, рассказывают fakty.ua.
Сам Потап появился в нескольких образах. В начале клипа в музее будущего детям его скромно представляют как "гения эпохи позднего хип-хопа", кроме этого, шоумен появляется в образе блондинки.
В соцсетях, на фоне слухов о романе Потапа с певицей Настей Каменских, шутят, мол "Настя в шоке от такой "красоты".
Фото: fakty.ua
До этого Настю Каменских и Потапа подловили за нежными объятиями.
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