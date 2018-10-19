Сеть "бурлит" слухами о романе Потапа и Насти. Фото: instagram.com/potupinastyaf

Украинский певец и шоу-звезда Потап показался перед поклонниками во внезапном образе блондинки в красном.

Вместе с группой Mozgi он презентовал яркий клип "Полюбэ", где одну из ролей в клипе, юного школьника, сыграл сын Потапа Андрей, рассказывают fakty.ua.

Сам Потап появился в нескольких образах. В начале клипа в музее будущего детям его скромно представляют как "гения эпохи позднего хип-хопа", кроме этого, шоумен появляется в образе блондинки.

В соцсетях, на фоне слухов о романе Потапа с певицей Настей Каменских, шутят, мол "Настя в шоке от такой "красоты".

Фото: fakty.ua

До этого Настю Каменских и Потапа подловили за нежными объятиями.