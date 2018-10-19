Проте так поспішали, що навіть самі не зрозуміли, а яке ж питання стоїть на голосуванні

Бюджетні перегони стартували вже офіційно! Депутати змагаються один з одним хто запропонує найбільш щедрі поправки. Накреативили на два трильйони гривень додатково. Уряд намагається усі "бажалки" відбивати та озирається на МВФ. Саме кредитори вимагають від України затвердження державного кошторису в максимально жорсткій формі. Хто може виграти у бюджетному змаганні? Давайте подивимось.

Уже традиційно результативний день лише четвер. Раз на два тижні депутати все-таки збираються в залі й ухвалюють необхідні документи. Хоча з таким поспіхом - що й самі не розуміють, за що кнопки натискають.

Вівторок. Цілий день витратили на недоторканність опозиційних Вілкула та Колеснікова. Зрештою - обидва залишилися з імунітетом.

Середа. Напіввихідний - у порядку денному лише питання ратифікації. І нарешті - ударний четвер. Встигають усе - і релігією зайнятись, і бюджетом. І Андріївську церкву в Києві, за пропозицією президента, передати Вселенському патріарху.

"Ухвалення даного закону засвідчить повагу до авторитету та ролі церкви-матері з боку української держави", - заявляє Ірина Луценко, представник президента у Верховній Раді.

Встигли навіть новий кодекс ухвалити з процедур банкрутства. Бо досі українці, які мали непідйомні борги, не могли їх позбутися. Навіть у разі смерті боржника - зобов'язання переходили у спадок. Тепер і для фізичних осіб буде процедура банкрутства та відновлення платоспроможності.

Та все це було лише розминкою до головної баталії. Бюджетної. Рада мала затвердити кошторис у першому читанні, аби не порушувати регламент. Далі - розгляд поправок.

"Я хочу подякувати всім, хто подав пропозиції, і їх у нас подано на 2,2 трильйона гривень, це ще 2 бюджету порівняно з тим, що ми подали", - говорить Оксана Маркарова, в.о. міністра фінансів України.

Мінфін ще й презентувати документ не встиг, а депутати вже пішли в контратаку. Половина фракцій на старті заявили: підтримувати урядовий проект не готові.

"Тому що це бюджет фундаментального поглиблення бідності. Знову заморожені де-факто всі пенсії і заробітні плати. Друге - це бюджет збереження нищівної для українських родин тарифної політики. Вони в бюджеті на наступний рік збираються підвищити тарифи на газ на 23%. Це борговий бюджет, якщо в минулому році на обслуговування держаного боргу витрачалось 305 мільярдів гривень - і це дуже багато, для порівняння на армію 85 мільярдів гривень", - заявила Юлія Тимошенко, лідер "Батьківщини".

"Ми наполягаємо на тому, щоб було вирішено питання збільшення заробітних плат і перерахунок пенсій, плюс - питання субсидій по комуналці, якщо не будуть вирішені ці питання, ми безумовно не можемо підтримувати бюджет. Наші вимоги - зокрема відновлення безплатного харчування дітей у школах, зниження вартості ліків, збільшення фінансування по програмі "Доступні ліки"", - заявляє Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії".

"Є дві цифри, які просто не вписуються в жодні цивілізовані рамки, це збільшення дефіциту пенсійного фонду, зі 139 до 166 - за рахунок чого, кому - невідомо. І також звертаю увагу, що 428 млрд - саме така сума передбачена на обслуговування державного боргу", - говорить Роман Семенуха, народний депутат, "Самопоміч".

Збільшення бюджетних видатків на соціальну підтримку вимагає й "Опозиційний блок". Там нагадали і про ціну на газ для населення, яка має зрости.

"За варіант уряду ми голосувати не будемо, ми надали пропозиції, де взяти додаткові кошти, щоб виплатити людям, які потребують допомоги держави. 9 з 10-ти українців стали просто жебраками, і сьогодні стає питання прийняти бюджет, який може допомогти боротьбі з бідністю. Те, що діється з ціною на газ - це взагалі злочин, і ця бригада комунікаторів із Нафтогазу при повній бездіяльності президента і уряду витворяє з країною тарифний геноцид, немає жодних підстав підняття цін на газ, тому що є газ власного видобутку", - говорить Юрій Бойко, лідер фракції "Опозиційний блок".

У провладній більшості головний аргумент - державний борг. Мовляв, і Раді були б підвищити пенсії та зарплати - та зовнішніх виплат забагато.

"В наступному році припадає пік виплат за зовнішніми зобов'язаннями і це величезний тягар і складає дуже велику напругу на бюджет 2019 року", - говорить Максим Курячий, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка".

"Головне, щоб цей документ був збалансований, щоб ми могли забезпечити видатки з державного бюджету на основні програми. 5 % від ВВП буде профінансовано на заходи з національної безпеки і оборони", - заявляє Максим Бурдак, голова фракції "Народний фронт".

"Цей бюджет також збільшений на 11 мільярдів гривень на медицину, хоча у нас є і претензії до кабінету міністрів, бо закон про надання гарантій за медичні послуги говорить про те, що видатки на медицину в розвиненій країні мають бути не менше 5 % , на сьогодні ці видатки 3,1 %, але зберігається програма фінансування первинної медичної ланки", - говорить Сергій Березенко, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка".

Зрештою і прем'єр дає зрозуміти - бюджет до другого читання ще можна доопрацювати. І деякі зауваження врахують.

"Безумовно ми готові до другого читання конструктивно з фракціями, комітетами, працювати над тим, щоб зробити цей документ кращим, адже він має бути збалансованим, реалістичним і має забезпечити розбудову нашої держави", - заявляє Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Голоси "за" все ж зібрали. Проте так поспішали, що навіть самі не зрозуміли, а яке ж питання стоїть на голосуванні.

"Це не бюджет, це постанова наша - бюджетні рекомендації, колеги, це не бюджет в цілому, це бюджетна резолюція".

Наступні два тижні непленарні. І це найприємніший час для депутатів у тиші кабінетів домовлятися з Мінфіном про всі можливі "хотілкі".