Украина и МВФ договорились о новой программе [ Редактировать ]
Представители Международного валютного фонда (МВФ) и власти Украины договорились об экономической политике в отношении нового 14-месячного соглашения stand-by.
Новый документ заменит соглашение в рамках EFF, утвержденное в марте 2015 года,и срок его действия истечет в марте 2019 года, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на пресс-службу МВФ 19 октября.
"Новый SBA с запрошенным доступом к 2,8 миллиарда SDR (эквивалент 3,9 миллиарда долларов) послужит основой для экономической политики властей в 2019 году", - говорится в сообщении.
Новое соглашение еще должен одобрить исполнительный совет МВФ, как ожидается в следующем году - после одобрения Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ.
Ранее сообщалось, что ждет украинцев после очередного транша МВФ.
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