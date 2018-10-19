Представители Международного валютного фонда (МВФ) и власти Украины договорились об экономической политике в отношении нового 14-месячного соглашения stand-by.

Новый документ заменит соглашение в рамках EFF, утвержденное в марте 2015 года,и срок его действия истечет в марте 2019 года, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на пресс-службу МВФ 19 октября.

"Новый SBA с запрошенным доступом к 2,8 миллиарда SDR (эквивалент 3,9 миллиарда долларов) послужит основой для экономической политики властей в 2019 году", - говорится в сообщении.

Новое соглашение еще должен одобрить исполнительный совет МВФ, как ожидается в следующем году - после одобрения Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ.

Ранее сообщалось, что ждет украинцев после очередного транша МВФ.