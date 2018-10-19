Бюджет-2019: Петро Порошенко доручив уряду врахувати компенсації для пенсіонерів [ Редактировать ]
Конкретне пенсійне завдання урядовцям цього тижня дав і президент. Петро Порошенко доручив уряду при підготовці бюджету врахувати компенсації для тих пенсіонерів, які отримують виплати нижче прожиткового мінімуму. Взагалі пенсійна арифметика державі поки що дається складно.
З одного боку, всім зрозуміло, що виплати зараз в Україні ганебно низькі. Але з іншого - дефіцит Пенсійного фонду вже сягнув рекордних 166 мільярдів гривень. І системного вирішення цієї проблеми наразі немає. Що це означає для людей? Ольга Теребінська розповість.
У Ніни Іванівни сьогодні день закупок. Все за планом. Каже: в крамницю по продукти йде лише після візиту до ощадкаси з комунальними платіжками та аптеки.
"Оно йду в аптеку. Зараз рублів на 500 візьму ліків. Оце таке життя", - жаліється Ніна Півненко, пенсіонерка.
На одяг, звісно, вже не вистачає.
"Ттак, доношуєм те шо було, тай все".
Працювала Ніна Іванівна на столичному мотозаводі. Стажу має сорок років. Пенсії - 1670 гривень. Якби дочка не допомагала, вижити в столиці не змогла б.
"Є знакомі, які виживають, а не живуть на пенсію на цю, люди пропрацювали 40 років, і щоб така була ніщинська пенсія - це позор для нашої держави".
Тож щоб якось протягти, деякі пенсіонери навіть на заробітки їздять. Ось ця жіночка до Дніпра приїхала з Волині. Обличчя від камери ховає. Каже: їй соромно, що у свої 60, аби заробити копійку, змушена їздити по містах. Продає гриби - просить 25 гривень за в'язку. Від держави отримує 1500 гривень пенсії. Їх, каже, тільки на хліб і вистачає.
"Вже три рази робила операцію і опять треба робити і не маю копійки, і от стою".
Лідія Олександрівна - сердечниця. Щомісяця залишає в аптеці мінімум 500 гривень. Пігулки для тиску та заспокійливі купує через раз, бо на все не вистачає.
"Купила градусник і от температури таблетки, это уже 61 гривна", - говорить Лідія Олександрівна, пенсіонерка.
В Україні в березні 2019 всі пенсії обіцяють проіндексувати за новими правилами. У результаті, підрахували чиновники, загальний розмір виплат зросте - відсотків на 20.
"Найближчим часом це буде грудень, передбачається підвищення прожиткового мінімуму і також підвищення мінімальної пенсії. далі законом в 2019 передбачена індексація пенсій. 50% зростання зарплати, 50% зростання інфляції. Орієнтовно ми зараз розраховуємо з 1 березня це відбудеться, в якому розмірі - поки не можу сказати, тому що ми не знаємо ще ні рівня інфляції, ні рівня зарплат. і знову ж таки - чому з першого березня, задають питання, тому що саме в березні ми можемо запустити це питання, тому що в лютому ми отримаємо офіційні показники по заробітній платі", - говорить Миколай Шамбір, заступник міністра соціальної політики України.
Зараз мінімальна пенсія в країні - 1435 гривень. З 1 грудня - збільшиться аж на 60 гривень. А після осучаснення становитиме приблизно 1800.
Та навіть після цього - українські пенсії залишаться одними з найнижчих у Європі. 50 доларів. Навіть у сусідній Польщі в рази більше. А все тому, що платити за українських пенсіонерів нема кому.
"На сегодняшний день количество пенсионеров практически сравнялось с количеством работающих. К этому негативному фактору добавляется то, существует достаточно большая трудовая миграция, в итоге, мы имеем одну из найхудших демографических ситуаций в стране вирезать", - говорить Григорій Овчаренко, експерт з пенсійних питань.
І не лише одну з найгірших демографічних ситуацій, а фінансових. Якщо дохід людини менше 5 доларів на день, то вона, за розрахунками ООН, вважається бідною. Тобто, аби більш-менш нормально жити - отримувати потрібно приблизно 4500 грн на місяць. А це означає, що більшість українських пенсіонерів "виживають" - хто на долар, а хто на 3 на день.
"Не нормально, коли рівень прожиткового мінімуму не співпадає з основними розрахунками ООН щодо можливості вижити за ці гроші, це ненормально, де ці люди мають брати гроші?! красти? вони будуть красти, переїжджати в якість села, заводити діляночки, щоб вижити, вони то будуть робити, ми будемо втрачати будь-які перспективи реіндустріалізації ", - заявив Сергій Каплін, народний депутат, голова Комітету ВР з питань соціальної політики.
Олена Томнюк живе в невеличкому селі Підзахаричі - це гірський район Буковини. У жінки понад 30 років трудового стажу. Працювала й обліковцем у колгоспі, і кухарем на туристичній базі. Тепер отримує 1800 гривень пенсії. Її, бідкається, навіть у селі вистачає лише на "традиційний пенсійний набір" - харчі, комунальні послуги, ліки.
"Думаю, хоть би ще хоть трошечки, хоть дві з половиной дали. Може якихось тих 500 рублів закидати на чорний день. Чисто нема з чого, сама злюся, думаю може з цього місяця, но не виходить, всьо дорого. Підеш у магазин - узяв сто рублів, нічко в торбі і сто рублів нема. Страшне".
Аби хоч якось звести кінці з кінцями, пенсіонерка утримує невеличке господарство - має кури, порося, козу та пасіку. Без них, впевнена, не прожила б.
"Тримаю поросятко, тут були індики, та вже порізала, бо токо до 5 місяців і їх тре забивати".
"Принцеса моя, де молоко, га? Де молоко? Чемна козуля".
І якщо в селі м'ясо можна собі "виростити", то у містах - це делікатес. Пенсіонери, якщо й купують собі таку "розкіш", то рідко й мало.
"Берут по 200 грамм, по одному стейку например, филе одну штучку, окорок, но в основном рибу", - каже Мустафа, продавець.
"- Купила два хека, дві рибки і оце вафлі.
- Будете торт робить?
- Да, да, сама буду робить. Оце таке купила. Це я потратила 150 гривень - молоко і це все. це вже мені на два дні хватить", - каже Ніна Півненко.
А от м'ясо, каже: це не на кожен день.
"У нас тікі на празники буває, що можем трошки більше собі позволить. Торт можу зробить такий вафельний, потім картошка, можем позволить м'ясо якесь, потому шо це ж празник, це рідко бува", - говорить Ніна Іванівна Півненко.
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