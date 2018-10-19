Найжахливіше в таких злочинах те, що їм майже неможливо запобігти. І це - глобальна проблема. Навіть назва є спеціальна - видовищні вбивства.

Так, одразу згадуються події у Сполучених Штатах, і перш за все, розстріл у школі "Колумбайн". Про це саме йшлося в сюжеті. Той злочин став найбільш поширеним у масовій культурі - про нього є багато літератури, документальні й художні стрічки. Приміром, багато молодих людей пам'ятають фільм Гаса ван Сента "Слон". Річ у тім, що засоби масової інформації не можуть ігнорувати такі злочини. І тоді вбивці стають свого роду зірками і це спонукає інших їх наслідувати. Тим більше в країнах, де легко дістати вогнепальну зброю.

До речі, російські закони стали опосередкованим помічником вбивці у Керчі. Українське законодавство не дозволяє купувати вогнепали у такому віці. Але навіть і такі обмеження не є гарантією безпеки.

У країнах Азії - Китаї та Японії поширені так звані "сліпі напади" зі звичайними ножами. Це відбувається у школах і навіть у дитячих садках. І тому одна з найважливіших відповідей на цей виклик - має бути і від журналістів. Медійники повинні думати, яку саме інформацію поширюють, щоб не підживлювати збочений інтерес до подібних злочинів.