І одна з найбільш трагічних і резонансних новин цього тижня. Авіакатастрофа винищувача Су-27 на льотних навчаннях. Що саме сталося при виконанні маневру? Чому два наддосвідчених пілоти - українець та американець - не змогли врятуватися? На ці питання має дати відповідь слідство.

Та ще ця новина оголила іншу давно відому проблему. Стан нашої військової авіації. Докладніше про це Ігор Левенок.

Понад триста вильотів. Близько семисот учасників з України та восьми країн НАТО. Це "Чисте небо-2018" - наймасштабніші військово-повітряні маневри за всю історію нашої держави. Аеродром у Старокостянтинові, на Хмельниччині. Тактичні навчання відвідує Президент. В інтерв'ю американським ЗМІ Петро Порошенко розповідає: сам факт появи в українському небі літаків НАТО надто хвилює сусідів "за поребриком". Бо ж Україна не залишиться сам-на-сам з агресором.

"Це показує, що ціна, яку Росія заплатить у випадку використання авіації для атаки на Україну, буде дуже високою. Ми боремося за свободу, ми боремося за демократію. Ми дуже цінуємо ту сильну та надійну підтримку, яку демонструють наші американські та натовські союзники".

Українська авіація на маневрах здебільшого представлена літаками КБ Сухого. Винищувачі Су-27, штурмовики Су-25, бомбардувальники Су-24. Це останнє конструкторське досягнення, втім - ще радянського оборонпрому. На них наші аси виконують спільні польоти з іноземними пілотами. Винищувачі поступаються швидкістю іноземним літакам, та американські льотчики - у захваті від їхньої маневреності.

"Це було неперевершено, мені сподобалося, ваші пілоти справжні професіонали".

"Наш літак більш маневрений за рахунок механізації, яка встановлена на літаку вона дозволяє виконувати завдання і вийти переможцем з так званого бою", - розповідає Олександр Мостовий, старший штурман авіаційної бригади.

Спільне патрулювання, повітряні бої, атаки супротивника і бомбові удари по ворожих об'єктах. Українські пілоти з іноземними колегами досягають високого рівня взаємосумісності.

"Ці тренування доводять, що ми не тільки можемо проводити спільні навчання, а й виконувати повноцінні бойові операції", - говорить Клей Гарісон, командувач ВПС Національної гвардії штату Каліфорнія, США.

Та шістнадцятого жовтня - у перебіг авіаційних маневрів втрутився надзвичайний випадок. Після навчального завдання винищувач українських ВПС Су-27 зазнав катастрофи. Екіпаж загинув. Трагедія сталася неподалік села Уланів на Вінниччині. Очевидці впевнені - пілоти до останньої секунди робили все, аби літак не впав на людей.

"Іде отак над селом і потім отак якби поворот робити і потім отак я думаю шо таке, а він шарах і всьо. Вогонь пішов і куски полетіли. Я ще думаю на мене а він як так от чуть-чуть повернув, то вони полетіли в ту сторону", - говорить Федір, мешканець села Уланів.

"Пілоти зробили свою справу, що вони відійшли від села, вони спасли ніби село", - говорить Олена, мешканка села Уланів.

В авіакатастрофі загинув перший пілот - полковник авіації Іван Петренко. Разом із ним був підполковник повітряної гвардії Каліфорнії Сет Нерінг. На цьому відео льотчики готуються до свого останнього польоту.

Що стало причиною трагедії, нині з'ясовують фахівці. На місці аварії знайшли бортові самописці. Ймовірно, вони допоможуть відтворити перебіг подій. Розглядають усі можливі версії. Пілоти не встигли катапультуватися. Призначена генетично-молекулярна експертиза останків тіл.

"Експертами був використаний квадрокоптер. Самописці, так звані чорні ящики знайдені інформація з них наразі опрацьовується експертами, також триває робота із вилученою предпольотною документацією", - говорить Андрій Кісельов, прес-секретар військової прокуратури Центрального регіону України.

Утім, друзі та колеги українського льотчика серед причин нещастя людський фактор навіть не розглядають. Іван Петренко - пілот першого класу, провів у небі тисячу сто годин. Його партнер-американець теж був надто досвідченим авіатором, аби припуститися помилки.

"Я просто не представляю, что могло случиться, что Ваня с его опытом и с его навыками не справился с ситуацией. Значит ситуация была настолько мгновенной и бысторазвивающейся, что и при дефиците времени и высоты, что они просто ничего не успели сделать", - говорить Сергій Філатов, товариш загиблого пілота.

Авіакатастрофа під час навчань - це наслідок використання морально і фізично застарілої техніки. Військовий експерт Олег Жданов запевняє - термін експлуатації літаків українських ВПС уже давно вичерпаний. Навіть модернізація цих машин не гарантує безпеки.

"То есть самолеты сорок и плюс возвраст. Вот сейчас опять обнажился етот вопрос. Нам надо принять политическое решение. Либо мы остаемся на старой советской авиации и тогда нам придется заключать договора с российской федерацией на обслуживание и ремонт этих машин. Либо мы принимаем решение и переходим на авиацию кого-то из стран членов НАТО", - говорить Олег Жданов, військовий експерт.

Те, що нові бойові літаки Україні вкрай потрібні, не заперечує й генерал-лейтенант авіації Ігор Романенко. Та в оцінці останньої авіакатастрофи - стриманий. Мовляв, форс-мажор трапляється навіть із надсучасною технікою в інших країнах.

"Это сложний виж техники и это случается, вот россияне разожгли этот пожар относительно аварии на международних учениях такое случилось и вот судьба или рок. И тут же у них упал самолет с двумя льотчиками в Азовское море. Американец участвовал и у американцев случилось вертолет целый упал", - говорить Ігор Романенко, заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010).

Україна має потенціал для розвитку вітчизняної авіації. У цьому переконані більшість знавців цієї галузі. Застарілу радянську техніку слід поступово міняти. І якщо власні бойові літаки нині можуть бути лише в головах конструкторів, то цілком реальними можуть стати машини, створені спільно із провідними авіакомпаніями світу.

"Это может быть с развитими государствами имеющими современные летательные апарати. Такая перспектива есть и она тоже прорабатывается", - гвоорить Ігор Романенко, заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010).