У Києві триває акція протесту родичів онкохворих українців [ Редактировать ]
У Києві триває акція протесту родичів онкохворих українців. Нагадаю, вже 61 день вони живуть у наметах біля будівлі Міністерства охорони здоров'я. Єдина вимога протестувальників - забезпечити лікування за кордоном тим громадянам, яким не можуть допомогти в Україні.
Є навіть спеціальна державна програма, та бюджетне фінансування за нею - закінчилося ще в травні. І весь цей час люди тиснуть на МОЗ, аби чиновники знайшли кошти.
Тільки на початку жовтня вдалося вибити ще 100 мільйонів гривень для онкохворих. Хоча Мінфін ще навесні рекомендував зробити перерозподіл всередині інших програм МОЗу - тобто взяти гроші там, де фінансування не використовується, і спрямувати туди, де вони потрібні найбільше. Але, на жаль, і цих додаткових мільйонів не вистачить на всіх пацієнтів у черзі. І поки чиновники зволікають, одна людина вже померла - Володимир Скрипов.
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