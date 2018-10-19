МВФ дотиснув! Уряд України все-таки підвищив ціну на газ для населення. Це сталося сьогодні на позачерговому засіданні Кабміну. Плюс 23 з половиною відсотка! Настільки більше заплатять українці вже цього опалювального сезону.

Якщо рахувати в гривнях, то з 1 листопада кубометр газу коштуватиме 8,5 гривень. Причому кредитори вимагали більшого - підвищити вартість на 60 відсотків уже цьогоріч. Зрозуміло, що на такі умови не можна було погоджуватись.

Ще одна важлива деталь - прибутки "Нафтогазу". Десятки мільярдів, які монополіст акумулює, коли ставить ціну на український газ таку, ніби його купили й транспортували, наприклад, з Норвегії. Уряд пропонує забирати в бюджет 90 відсотків прибутків компанії. І просто, щоб було зрозуміло, у 2017-му чистий прибуток "Нафтогазу" становив аж 39 мільярдів гривень.

"Більше року я вів переговори з Міжнародним валютним фондом і наполягав на тому, щоб знати з порядку денного взагалі питання підвищення ціни на газ. Більше року ми стримували таке підвищення, але не все, на жаль, не все в моїх силах. Як і більшість українців, я абсолютно не хотів би, щоб ціна на газ хоч якось зростала. Але час показує, що ціна безвідповідальних популістських рішень минулого, сьогодні для нас є надзвичайно високою. В результаті непростих переговорів з міжнародним валютним фондом нам вдалося досягти компромісу. Хоча ціни для промисловості на газ, вищі від нинішніх цін для споживачів майже на 60 відсотків. І ми погодили компромісне рішення: підвищення ціни з 1 листопада на 23,5 відсотки. В результаті переговорів, ми також домовилися про нову програму, яка буде діяти в 2019 році. Зараз ці переговори на фінальній стадії. І наше сьогоднішнє рішення є критичною передумовою нашого успішного завершення цих переговорів. Щодо прибутків "Нафтогазу". Ми прийняли рішення - 90 відсотків цих прибутків спрямувати в бюджет і повертати людям. І не спрямовувати на над премії, над зарплати, або на якісь інші не продумані ціни. Сьогодні ми переживаємо абсолютно непрості часи. Але ми будуємо свою власну державу, яка має бути незалежною і сильною", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Нагадаємо ціну питання. Чому взагалі урядовці погоджуються з частиною вимог кредиторів? Давайте рахувати. Тільки у цьому році Україні потрібно віддати ще майже два мільярди доларів. Виплати наступного року - більше дев'яти мільярдів доларів. У наступні роки суми будуть теж значні. Повернути такі шалені гроші без додаткової допомоги МВФ - неможливо.

Про це в ефрі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів міністр соціальної політики України Андрій Рева.

Ведучий Олексій Ліхман запитав: "Поки у бюджет наступного року закладено 55 мільярдів гривень на субсидії. Ця сума була нарахована ще до рішення про підвищення цін на газ, а отже, і тарифів, яке вимагає від України МВФ. Коли ціна зросте, чи потрібно буде збільшувати цю статтю видатків, щоб субсидій вистачило всім?"

Міністр відповів, що за будь яких умов, субсидій вистачить на всіх. Він пояснив, якщо ціна на газ піднімається на 23% , а це те, що впливає на розмір самої субсидії. Рева завірив, що якщо б в МВФ не бачили розрахунки, які дозволяють зробити висновок, що цих коштів вистачить, вони б ніколи не погодились на те, щоб нова програма співробітництва з Україною була введена в дію.

"Що зараз із процесом перевірки людей, які отримують субсидії? Нещодавно Конституційний суд дещо ускладнИв ситуацію для ваших колег із Міністерства фінансів, визнавши незаконною практику отримання персональних даних, які необхідні для перевірок. Чи не зупинить це перевірки? Та взагалі який обсяг зловживань вдалося встановити завдяки таким перевіркам?", - продовжив Ліхман.

"Я хочу сказати, що у нас процесом верифікації, тобто перевіркою достовірності інформації, яку надають люди під час звернення за субсидіями, в основному займалося управління соціального захисту населення міських рад районих, державних адміністрацій, тобто ті органи, які субсидії призначали. Власне кажучи, для них це рішення Конституційного суду абсолютно нічого не змінило. Чому? Тому, що під час звернення за субсидією, коли людина підписує заяву і декларацію, там є дуже одна важлива фраза, що: "Я даю згоду на обробку персональних даних", на те, що будут вивчатися матеріальний стан сім'ї, який є у тому домогосподарстві, яке звертається за отриманням субсидій. Тобто, така згода для органів соціального захисту населення, передбачена беспосередньо нормативними документами під час звернення за субсидіями. Що стосується органів міністертсва фінансів, то дійсно, такої згоди люди не давали. А закон пердбачав, що міністерство фінансів мало право проводити верифікацію. Це значить, що без згоди громадян фактично такі дії вчинялися, і Конституційний суд визнав це не конституційним. Значить потрібно буде внести зміни, очевидно передбачити можливість надання згоди громадянам на верифікацію тих даних які проводить Мінфін під час звернення за субсидіями. Тобто вирішення цього питання знаходиться в компетенції кабинета міністрів України. Що конкретно верифікував Мінфін і чому це важливо? Мінфін верифікував ті дані, які вони могли отримати, навіть не маючи згоду громадян щодо вивчення їх матеріального стану. Мінфін мав доступ до банківської таємниці. Мова йде про депозитні рахунки, мінфін мав відношення щодо переказів громадян із-за кордону, тобто тих фінансових доходів, які люди отримували через банківську станову, через відповідні платіжні системи. Зараз відповідно це ускладнюється, але я думаю, що це теж буде врегульовано найблищим часом".

"Зрозуміло, дякую. Давайте ще поговорим про пенсіонерів. Чого їм очікувати від нового бюджетного року. Наскільки можут бути збільшені пенсії в наступному році? Якщо можна, прошу коротко".

"Дуже просто. Прийнятий закон 3 жовтня 2017 року про пенсійну реформу передбачив щорічний перерахунок пенсій за відповідною формулою: 50% зростання рівня заробітних плат за попередній рік плюс 50% зростання розміру інфляції. Якщо в цьому році збережеться ця тенденція і на 25% зростут заробітні плати - це значить, що 12 %, тобто 50% , 12,5 % - це 50% рівня заробітньої плати, і якщо інфляція буде в районі 9-10% - це половина ще 5%, 12,5 + 5 це 17,5 відстків повинно бути перерахунок проведенних пенсій відповідно до формули яка була задтверджена під час прийняття закладу", - констатував Рева.