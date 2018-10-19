Лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко в эфире "Подробностей недели" на телеканале "Интер" 19 октября ответил на ряд актуальных вопросов, среди которых решение правительства о существенном повышении цены на газ для населения и госбюджет-2019.

Ведущий: "Починаємо з останнього рішення уряду - ціна на газ для населення зростає на 23,5%, я прошу прокоментувати вас це рішення".

Юрий Бойко: "Дійсно, люди з острахом чекали рішення уряду. Я сподівався, що уряд не піде на такий значний крок підвищення. Що означає для людей вартість газа 8 500 гривень: це означає, що вартість гарячої води буде збільшена на 15%, а середня виплата, квитанція на комунальні послуги на двокімнатну квартиру, скажемо, в Києві буде більше на 300-500 гривень. Ось, що означає рішення сьогоднішнє уряду. І я вважаю, що це абсолютно було не справедливе рішення, не треба було йти на поводу у МВФ в такому вигляді. Не треба було давати згоду на таке збільшення, тому що це приведе до того, що субсидій не вистачить і я не вірю, в запевнення, що їх вистачить всім. Їх не вистачило в цьому році, людей принижували в чергах, людям не оформляли субсидії штучно і це буде і в наступному році, тому що не заклали достатньо коштів в бюджет, а саме головне - всю країну "посадили" на субсідії. Я вважаю, що рішення буде змінене після зміни влади. Неможливо йти на такі вимоги МВФ, неможливо залежити і ставити заручником всю країну по цьому рішенню".

Ведущий: "Але ж від нинішньої влади МВФ вимагає ще більшої ціни на газ, вимагають так званого "імпортного паритету". Я к ви вважаєте, влада піде ще й на такий крок, чи можливе ще одне збільшення?"

Юрий Бойко: "Влада повністю під зовнішнім управлінням. Сьогоднішня влада повністю управляється ззовні. І вона вимушена буде піти, тому що вони додекларувались до того, що вони повністю залежать від кредитів. Вони не займаються реальним сектором економіки, не займаються підтримкою підприємств, а вони їздять по світу і "клянчать" кредити. Ганьба, що країна вся стала заручником такого відношення влади до власного народу. Я вважаю, що це абсолютно неправильне рішення".

Ведущий: "А якщо проаналізувати нинішній стан економіки, є механізми, є у нас гроші на те, щоб хоча б залишити тарифи на рівні, які вони були до сьогоднішнього підвищення?"

Юрий Бойко: "Звичайно є. У нас вистачає власного видобутку - 15 мільярдів, в нього собівартість 100 доларів, с усіма податками, інвестиціями, якщо змішати його з 15 мільярдами імпортованого газу, то ціна повинна бути максимум для всіх, і для промисловості і для людей - 5 тисяч гривень, тобто 200 доларів. Це розрахунки дають. І це те, що буде зроблене, тому що: при чому тут ціна газу власного видобутку до газу норвезького, або російського? Хто так вирішив? Це підписав попередній уряд, такі вимоги, такий меморандум підписав. А цей уряд тупо слідує за цим меморандумом, підписаним попередниками - урядом Арсенія Яценюка - вони підписали меморандум і зобов'язались прирівняти газ власного видобутку по ціні до імпортованого".

Ведущий: "Майже під диктовку МВФ у нас писався і проект бюджету на наступний рік, він пройшов голосування у парламенті, перше читання, як ви оцінюєте це питання?"

Юрий Бойко: "Я був у вас в ефірі, приблизно місяць тому, і вже тоді казав, що запропонований урядом бюджет - він є бюджетом поліцейської держави з бідним населенням. Є червона межа, яку не треба переходити. Навіщо було піднімати на 15 мільярдів виплати силовим структурам, причому я не беру прокуратуру, СБУ, прикордонників, поліцію, і зменшувати, фактично, з урахуванням рівня інфляції, соціальні виплати? А саме головне - є простий приклад: в 2014 році зупинили всі соціальні виплати ліквідаторам Чорнобильської аварії. Влітку цього року Конституційний суд приймає рішення і зобов'язує уряд відновити виплати. Їх не так багато залишилось, цих людей, про яких пам'ятають тільки в день трагедії. Конституційний суд прийняв рішення, це була заявка нашої фракції, і уряд зобов'язаний її виконати. І в цьому бюджеті немає жодного слова про це. Немає жодної гривні на виплату чорнобильцям. І всі соціальні виплати збільшили на 5%, а тільки офіційний рівень інфляції - 7,4. А попередній виступаючий - міністр соціальної політики сказав що буде рівень інфляції - 9. Ми ж розуміємо, що не буде 7, буде 9. Тобто фактично будуть зменшені всі соціальні виплати. Це виплати інвалідам, матерям, виплати на дітей, виплати тим же чорнобильцям - всі ті, хто дійсно потребує допомоги держави. Як можна голосувати за цей бюджет? Яка совість є у тих 240 депутатів, які натиснули кнопки за те, щоб створити бюджет, який робить ще біднішими? У нас і так, згідно даних ООН, 60% живе за межею бідності. Боріться з бідністю, а не годуйте силовиків, до речі, які не можуть розслідувати жодного резонансного злочину. І підрив арсенала показав нещодавно, цю абсолютну безпорадність".

Ведущий: "Інші приклади я можу навести зі сферами, з якими не можуть навести ладу, які можуть наповнити наш бюджет. Я маю на увазі нелегальний гральний бізнес, незаконний видобуток бурштину, контрабанду лісу".

Юрий Бойко: "Контрабандного лісу вивозиться на 400 мільйонів євро. 13 мільярдів гривень. Буль ласка, зупиніться і отримайте гроші в бюджет. На мільярд євро вивезли лісу, 40% - контрабанда".

Ведущий: "Що з цим можна зробити? Фактично у нас лисіють Карпати".

Юрий Бойко: "Лисіють Карпати - я бачив це на власні очі. Я літав туди спеціально перевірити, яким чином була реакція - рік тому я там був і була масова виработка лісів, продовжується в ще більших масштабах, вивозять все, під видом санітарної виработки вирубають повністю гори, а економічно на мільярд відправили лісу, з них 40% - 400 мільйонів євро - це контрабанда. Пов'язані всі: директора лісгоспів, правоохоронні органи, місцева адміністрація, центральні органи влади, тому що неможливо такі масштабні корупційні оборудки робити без "даху" керівництва держави. І в обсязі таких випадків багато. І наповнення бюджета як раз складається з цих речей".