Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко и председатель подкомитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова в эфире "Подробностей недели" на телеканале "Интер" 19 октября ответили на ряд актуальных вопросов касательно принятия в первом чтении госбюджета на 2019 год.

В частности, на вопрос, "Как вы оцениваете проект бюджета, насколько он реалистичен и какие у него шансы пройти через голосование в парламенте в таком виде, какой он есть сегодня", Татьяна Острикова ответила:

"Реалістичність виконання проекту Державного бюджету на 2019 рік під великим питанням. Є ризики його невиконання і про це зазначив голова Рахункової палати, коли давав висновок у парламенті вчора під час розгляду бюджету в першому читанні. По-перше там є фіскальні резерви, які не враховані в доходах і в першу чергу ми говоримо про додаток на прибуток, занижені показники на 13 мільярдів гривень - це фактично податкова знижка великому бізнесу, який здебільшого платить податок на прибуток. Ми чули від прем'єр-міністра, про те,що він поборить і припине схеми на митниці до кінця року і в бюджет надійде 100 мільярдів гривень, які, відповідно, мали б бути враховані в наступному році, але їх там немає і Рахункова палата нам говорить, що митні платежі і акцизи по паливу занижені на 4,4 мільярда, це говорить, щи ці кошти, в разі, якщо вони не будуть враховані в проекті бюджета, вони підуть в чиюсь кишеню. То про яку тоді ми говоримо боротьбу з контрабандою?", - сказала Татьяна Острикова.

Ирина Луценко, в свою очередь, ответила:

"Звичайно, є над чим працювати, і те, про що сказала моя колега, говорить лише про одне, і про це зазначав прем'єр-міністр, резерви для додаткового перерозподілу чи додаткових соціальних програм, додаткових надходжень є і до другого читання, те що не врахували урядом в першому читанні, а вони притримують трошки для першого читання цей певний резерв, таких резервів близько 20 мільярдів, і про це говорив прем'єр-міністр сьогодні на екстреному засіданні, їх закладають, для того, щоб врахувати позицію мажоритарників, для того, щоб врахувати, наприклад позиції фракцій, які представлені сьогодні в парламенті. Наприклад, наша фракція буде говорити про те, щоб збільшити на мільярд витрати на медицину, про те, щоб збільшити на 37% витрати на заробітні платні і грошове забезпечення військовослужбовці, ми говоримо про те, що ми бачимо, і про це сказала моя колега, що є резерви, і ними треба підтримати те населення пенсіонерів і не пенсіонерів, які живуть на межі бідності, або за межею бідності, тобто нижче прожиткового мінімуму. Нижча пенсія, нижче прожиткового мінімуму - для таких людей, ми соціальна держава, потрібні оці резерви... Ті резерви, які не указані до другого читання, дадуть можливість збалансувати соціальні питання і питання підтримки нашої національної безпеки і оборони", - подчеркнула Ирина Луценко.