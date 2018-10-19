Вблизи арсенала Министерства обороны возле Ични Черниговской области за четыре дня до взрывов видели двух неизвестных мужчин в камуфляже.

Об этом заявил заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает "112 Украина".

"Я могу это уже сегодня сказать, с проведением допросов на полиграфе, достоверно установлено, что 4 октября, то есть за четыре дня до взрывов, в 50-70 метрах от технической территории, где были арсеналы, были обнаружены два человека в камуфляжной форме, которые в ночное время, в 2:00, передвигались по периметру", - рассказал он.

Тогда, как заверил Матиос, сразу подняли наряд по тревоге, но найти этих мужчин не удалось. И после этого была усилена охрана,

"Скорее всего, это была закладка", - сообщил прокурор.

Напомним, 9 октября в районе Ични Черниговской области произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.

По фактам взрывов на военных складах под Ичней Черниговской области к ответственности были привлечены 65 человек.