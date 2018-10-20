Министерство юстиции США обвинило 44-летнюю россиянку Елену Хусяйнову в организации заговора с целью вмешаться в промежуточные выборы в американский Конгресс, которые пройдут в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает The Washington Post.

Власти США считают, что россиянка контролировала финансовые документы о расходах на деятельность в США, в том числе на работу активистов, рекламу в социальных сетях, регистрацию доменов и продвижение новостей в социальных сетях.

Связанные с проектом аккаунты писали в соцсетях комментарии на темы иммиграции, контроля над оружием, ЛГБТ, расовых отношений, полицейского насилия и так далее.

"Цель этого предполагаемого заговора, который продолжается до сих пор, заключается в том, чтобы посеять раздор в политической системе США и подорвать веру в нашу демократию", - говорится в заявлении Минюста США.

Тем временем в Украине ЦИК назначила дату выборов.