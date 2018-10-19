Юрий Андреев, активист, который помогает онкобольным пациентам защитить свои права, 19 октября сообщил в эфире "Подробностей недели" на телеканале "Интер", что Минздрав Украины выделил лишь треть необходимой суммы на программу лечения за рубежом, но при этом у министерства есть средства выделить остальные две трети суммы.

"Нарешті чиновники Міністерства охорони здоров'я під тиском громадськості знайшли на своїх програмах і дофінансували програму лікування за кордоном 100 мільйонів. Цих коштів вистачить на 34 пацієнта, але ми маємо ще 60 важкохворих українців, які потребують термінових операцій в закордонних лікарнях. Для цього потрібно додатково ще 200 мільйонів гривень", - сказал Юрий Андреев.

Он сообщил, что у Минздрава есть средства для полного обеспечения программы в 2019 году и выразил надежду, что чиновники пойдут навстречу людям и дофинансируют программу.

"У мене в руках лист - офіційна відповідь Мінфіну на депутатський запит, де чітко вказано, що принаймі на одній програмі міністерства є 900 мільйонів гривень, які економісти, фінансисти з Мінфіну кажуть що ці гроші МОЗ не використає, не встигне використати до кінця року, тобто з цих коштів можна брати 200 мільйонів і направляти на програму лікування за кордоном, рятувати людські життя, так само, як вони це зробили зі 100 мільйонами. Я все ж таки надіюся на здоровий глузд чиновників, що вони все ж таки це зроблять", - сказал Юрий Андреев.