В 2019 году государство начнет полностью возмещать стоимость препаратов инсулина из государственного бюджета людям, которые болеют сахарным диабетом.

Такое обещание дала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Она объяснила, что обеспечение инсулинами происходит путем сотрудничества Минздрава и местных властей. Две трети возмещения стоимости инсулинов происходит за счет государственного бюджета, треть - из местного.

"В Украине действует электронный реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии, где мы можем точно видеть - сколько пациентов фактически требуют препарат, сколько стоит инсулин, количество и сумму выписанных рецептов.Учитывая данные электронного реестра пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии, средства, выделенные из государственного бюджета в 2018 году, покрывают потребность в среднем на 75% в каждом регионе. Эта цифра может иметь незначительные отличия по регионам в зависимости от потребностей, определенных в реестре. В тех областях, где местная власть не может покрыть свою часть, начинают возникать задержки с выдачей инсулина пациентам", - написала Супрун в Facebook.

В.о. министра считает это неприемлемым, так как не должно быть никаких причин, почему местная власть не смогла выполнить свой долг.

Ведь еще в начале финансового года появляется информация из реестра с количеством пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии, и просчитывается необходимая сумма. Это в свою очередь позволяет определить сумму, которую необходимо выделить из местного бюджета.

Напомним, что украинцы смогут лечиться бесплатно в частных клиниках.