В Украине из прилавков исчезает популярный продукт [ Редактировать ]
За год пшено в Украине подорожало на треть - в магазинах цена за килограмм достигает 42 гривен. Кроме того, товар стал дефицитным и практически исчез с полок магазинов, сообщает "Страна".
Аграрии объясняют дефицит спросом на украинский товар в Европе. В этом году неурожай проса - его собрали на 5 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году.
При этом его качество значительно ниже, а половина зерна - это неликвид.
На подорожание также мог повлиять фактор сокращения посевов проса вдвое за последние три года. Предпосылок для роста цены на гречку или другие популярные крупы в этом сезоне нет.
Также сообщалось, что уже в первом полугодии 2019 года цены на продукты питания в Украине вырастут на 10-20%.
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