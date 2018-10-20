За год пшено в Украине подорожало на треть - в магазинах цена за килограмм достигает 42 гривен. Кроме того, товар стал дефицитным и практически исчез с полок магазинов, сообщает "Страна".

Аграрии объясняют дефицит спросом на украинский товар в Европе. В этом году неурожай проса - его собрали на 5 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году.

При этом его качество значительно ниже, а половина зерна - это неликвид.

На подорожание также мог повлиять фактор сокращения посевов проса вдвое за последние три года. Предпосылок для роста цены на гречку или другие популярные крупы в этом сезоне нет.

Также сообщалось, что уже в первом полугодии 2019 года цены на продукты питания в Украине вырастут на 10-20%.