Из ран пациентов, которые пострадали в результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже, хирурги доставали болты и гвозди, из-за которых начиналось воспаление, сообщает ресурс "Вести".

"Это действительно такое страшное зрелище: болты, шайбы, изогнутые гвозди, металлические компоненты достаточно большой величины - с указательный палец некоторые", - говорят медики.

На данный момент 46 человек остаются в больницах, 26 из них подростки. Самых тяжелораненых эвакуировали в московские больницы.

Двое тяжелых пострадавших находятся в Краснодаре, они прооперированы, их состояние не вызывает опасений. Еще шесть пациентов в тяжелом состоянии - в Симферополе.

Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".

Погиб 21 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.

Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.

Полная хронология трагедии опубликована здесь.