19 октября депутаты Херсонского горсовета отменили региональный статус русского языка. 33 из 30 избранников проголосовали "за", сообщает издание "Херсонские вести".

Не голосовали три члена фракции Оппозиционный блок и один внефракционный депутат. Закон об основах языковой политики был принят еще при каденции бывшего президента Виктора Януковича.

В Херсоне русскому языку дали такой статус в августе 2012 года. В феврале 2018 года Конституционный суд Украины своим решением отметил действие языкового закона, признав его неконституционным.

Ранее Верховная Рада приняла закон о языке.