Херсон отказался от русского языка [ Редактировать ]
19 октября депутаты Херсонского горсовета отменили региональный статус русского языка. 33 из 30 избранников проголосовали "за", сообщает издание "Херсонские вести".
Не голосовали три члена фракции Оппозиционный блок и один внефракционный депутат. Закон об основах языковой политики был принят еще при каденции бывшего президента Виктора Януковича.
В Херсоне русскому языку дали такой статус в августе 2012 года. В феврале 2018 года Конституционный суд Украины своим решением отметил действие языкового закона, признав его неконституционным.
Ранее Верховная Рада приняла закон о языке.
по теме
У державній програмі "Державне житло" змінили умови
Ще одна тема, про яку варто згадати в бюджетному контексті. Внутрішні переселенці - їх в Україні зараз півтора мільйони, і це одна з найбільш незахищених соціальних груп. Проблем десятки. І найбільша, без сумніву, житлова. Що повинна і що може зробити влада для її вирішення?
Вибухи в Ічні: Уряд виділив 100 млн гривень
Уряд виділив 100 мільйонів гривень із резервного фонду на подолання наслідків надзвичайної ситуації в Ічні. В Мінрегіонрозвитку зазначили, що ці гроші можуть бути використані для придбання житла родинам, які найбільше постраждали від вибухів на складах
Пенсии в Украине: Гройсман анонсировал автоматический пересчет выплат
В Украине состоится автоматический пересмотр пенсий
Верховная Рада: какие вопросы на повестке дня
Сегодня Верховная Рада Украины проведет "Час вопросов к правительству"
В Армении назначили дату выборов нового премьера
Первый тур голосования по выборам премьер-министра Армении состоится в парламенте республики совсем скоро