Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в России заявил, что Украина разжигает "религиозную войну". Он предупредил, что религиозные войны всегда заканчиваются плохо.

"Если политическое руководство пытается подчинить церковь, это не несет ничего хорошего", - цитирует Der Standard итальянского политика.

Сальвини также отметил, что Италия не поддержит продление экономических санкций ЕС против России. Кроме того, премьер считает аннексию Крыма законной. Политик добавил, что хотел бы видеть президента России Владимира Путина в качестве премьер-министра Италии.

Ранее Италия обвинила Евросоюз во лжи.