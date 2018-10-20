В Управлении ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) рассказали, сколько стоит сборка одной коробки для новорожденного, которые выдают роженицам во всех украинских роддомах с осени этого года, передает "УНН".

Изначально стоимость бэби-бокса составляла 5 тысяч гривен, но средства удалось сэкономить в ходе закупки, сообщил директор офиса Андрей Буряковский. По его словам, остаток средств в размере 180 млн гривен направят на дозакупку комплектов уже в 2019 году. В "пакет малыша" входят 25 наименований необходимых для новорожденного вещей.

"Удалось законтрактовать эти поставки по цене 3,377 гривень 80 копеек за одну коробку. В эту стоимость входит, прежде всего, сама коробка, ее содержимое, услуги по ее упаковке, пломбирование и транспортировке в состав получения", - пояснил Буряковский.