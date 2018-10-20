Смертельное ДТП, в котором погибла украинская комедийная актриса Марина Поплавская, по предварительным данным, произошла из-за водителя автобуса, который не справился с управлением, сообщили в Нацполиции.

Звезда "Дизель шоу" ехала на переднем сидении автобуса и погибла в результате сильного столкновения. Уточняется, что автобус в момент ДТП двигался со скоростью более 100 км/ч.

"Артисты возвращались из Львова в Киев. Известно, что в ДТП пострадали еще трое артистов и водитель автобуса. Они госпитализированы. На момент столкновения артистка сидела на переднем сидении в автобусе. В результате ДТП она погибла. Все причины и детали аварии сейчас выясняются", - сообщил руководитель отдела по коммуникациям ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.

Трагедия произошла ранним утром 20 октября.