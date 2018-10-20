Госсекретарь США Майкл Помпео поддержал стремление Украины добиться автокефалии для Украинской православной церкви, говорится в заявление чиновника, опубликованного на официальном сайте.

Американский политик отметил, что Штаты поддерживают религиозную свободу. В случае с Украиной речь идет об управлении своей религией без внешнего вмешательства. Толерантность, понимание и сдержанность необходимы для совместного существования и процветания людей в мире, подчеркнул госсекретарь.

"Мы призываем представителей церкви и правительства активно продвигать эти ценности в связи с движением к созданию автокефальной Украинской православной церкви", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее Синод принял решение о Томосе для Украины.