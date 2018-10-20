ДТП с актерами "Дизель шоу": шокирующее видео с места трагедии [ Редактировать ]
В сети появилось видео с места смертельного ДТП под Киевом, в результате которого погибла украинская комедийная актриса Марина Поплавская.
Автобус с актерами "Дизель шоу" попал в жуткую аварию ранним утром 20 октября. В субботу автобус, в котором находились артисты на большой скорости врезался в грузовик. Также 4 человека получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.
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