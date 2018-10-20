Актриса Марина Поплавская погибла в страшной аварии: биография и лучшие выступления [ Редактировать ]
Утром, 20 октября, актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель Шоу" Марина Поплавская погибла в смертельном ДТП под Киевом. Ей было всего 41.
Podrobnosti.ua собрали биографию и лучшие выступления знаменитой актрисы.
Марина Поплавская стала знаменитой благодаря прекрасному голосу и великолепному чувству юмора. Она создала на сцене и кино целый ряд интересных женских образов, а также она работала учителем в школе.
Родилась актриса родилась в 1972 году в городе Новоград (Житомирская область). С раннего возраста мечтала стать учительницей и работать с детьми. После школы поступила в Житомирский государственный университет. Потом женщина начала работать в школе учителем русского языка и литературы.
Именно юмористическая программа "Дизель Шоу" сыграла важную роль в жизни Марины Поплавской. Там она демонстрировала зрителям новые роли и пение. После успешного выступления на музыкальном фестивале в Юрмале, руководство телестудии НТВ пригласили ее к себе. Здесь она получает роль ведущей телепередачи "На троих".
Вместе с известным актером Евгением Сморигином она готовит интересные юмористические постановки и дуэт быстро набирает популярность. Интересно, что Марина сама писала песни и шутки, которые касаются привычных тем – такие понятные всем зрителям.
Успешная в карьере Марина Поплавская не устроила личную жизнь: у актрисы нет детей и мужа. Однако ее безумную любовь к детям может подтвердить любой из общения Марины. Всю жизнь Поплавская посвятила КВН и детям.
Напомним, смертельное ДТП, в котором погибла украинская комедийная актриса Марина Поплавская, произошло 20 октября. По предварительным данным, авария случилась из-за водителя автобуса, который не справился с управлением.
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