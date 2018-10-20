Страшная авария под Киевом, в которой погибла звезда "Дизель шоу" Марина Поплавская, а несколько ее коллег получили ранения, произошла, когда автобус с актерами разогнался до скорости 100 км/ч.

Об этом свидетельствуют фото, сделанные dtp.kiev.ua на месте происшествия: на одном из снимков запечатлен разбитый спидометр автобуса, стрелка которого замерла на отметке "100".

Как сообщили в полиции Киевской области, по предварительной информации, Марина Поплавская во время поездки сидела на переднем сидении и погибла от сильного удара при столкновении.

Кроме того, было опубликовано и видео с места происшествия. На нем виден разбитый автобус, а также следы крови на асфальте.

Напомним, авария случилась утром, 20 октября, под Киевом. Актриса Марина Поплавская вместе с коллегами возвращалась из Львова.