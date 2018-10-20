Россия не вернется в ПАСЕ - Арьев [ Редактировать ]
В 2019 году российская делегация, вероятно, не вернется к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы, заявил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. По его словам, единственная возможность восстановить полномочия в ПАСЕ для России - это вынести соответствующий вопрос в январе, передает "Униан".
При этом он отметил, что в проекте повестки дня его нет.
"Если Россия не подается в январе, значит, в 2019 году весь год нет. Когда мы увидели проект повестки дня на январь 2019 года, этот доклад там не стоит. В лучшем случае он будет рассматриваться в апреле, возможно, даже летом следующего года", - подчеркнул Арьев.
Кроме того, отметил он, это маловероятно, поскольку ограничительные меры в отношении российской делегации не сняли.
Ранее в ПАСЕ приняли важное решение касательно санкций против России.
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