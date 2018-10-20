Внимание поклонников певицы Ани Лорак не обходит ее бувшего мужа продюсера Юрия Фалесу после скандала, разгоревшегося на фоне слухов о связи супруга Каролины с киевской тусовщицей Яной Беляевой.

Известно, что Юрий Фалеса был очень влюблен в Ани Лорак, но считает, что она его предала, закрутив роман с другим, пишет издание "Собеседник".

Журналисты издания поинтересовались во время интервью у Фалесы, есть ли вероятность того, что он захочет снова быть с Каролиной, если слухи о предстоящем разводе правда и та станет свободной женщиной.

Продюсер, который раньше был готов принять Каролину, принял решение, что в случае желания Каролины, он ей откажет:

"Такого не будет, потому что я женат. У меня маленький ребенок. Я очень счастлив, потому что моя жена не певица, а профессиональный повар. Я теперь шикарно питаюсь", - отрезал Юрий.

Он считает, что быть мужем артистки – это значит жить исключительно ради карьеры другого человека.

"Жена меня не ревнует к прошлому, она у меня очень мудрая. Для нее все мужики, кроме меня, – козлы. А Каролину я все равно готов поддержать в трудную минуту. Я сейчас к ней уже больше как к ребенку отношусь, чем как к женщине", - объяснил Фалеса.

До этого Юрий Фалеса, с которым Ани прожила 13 лет, выразил надежду, что у Каролины и ее нынешнего мужа "хватит ума" помириться ради ребенка.