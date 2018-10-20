Украинец пытался вывезти в Польшу сотни советских паспортов [ Редактировать ]
Гражданин Украины попытался провезти в Польшу сотни паспортов и медалей с символикой СССР, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы. Житель Черновицкой области,1972 года рождения следовал за границу через пункт пропуска "Краковец".
Фото: Госпогранслужба
Во время пограничного контроля, в его автомобиле правоохранители обнаружили коробки с орденами, медалями, документами к ним, более 900 паспортных бланков Советского Союза и другие предметы с подобной символикой.
Все найденные вещи были изъяты, мужчину передали полиции. Решение о квалификации действий мужчины, а также относительно предметов, которые он перевозил через государственную границу Украины, будет принимать полиция.
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