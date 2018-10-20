Один человек погиб в результате масштабного ДТП в Одесской области. Пять автомобилей столкнулись на автодороге Одесса-Рени, сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Фото: пресс-служба ГСЧС

"К месту вызова в 08:00 прибыло пожарно-спасательное отделение 14-й государственной пожарно-спасательной части. На месте ДТП сотрудниками ГСЧС оказана помощь по извлечению тела погибшего водителя Daewoo Lanos", - говорится в сообщении.

Ранее в смертельном ДТП под Киевом погибла известная украинская актриса.