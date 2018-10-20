В одном из колледжей США робот начал преподавать. Причем не точные науки вроде математики или физики, а весьма специфический предмет - философию, пишет Hi-News.

Эксперимент проходил на базе Военной академии США в Вест-Пойнте, а робот-преподаватель носит имя Bina48. Bina48 является довольно старой разработкой, которую в разное время называли и разумным роботом, и социальным роботом и даже андроидом. В ходе серии лекций робот Bina48 совместно с одним из преподавателей университета Уильямом Барри прочитал лекцию по философии для аудитории, в которой находилось приблизительно 100 слушателей.

Перед началом эксперимента в память Bina48 загрузили огромный массив данных о теории войны, политике, философии и план занятий, составленный господином Барри. При этом роботу было запрещено пользоваться материалами из интернета, так как Bina48 может легко цитировать Википедию или Стэнфордскую энциклопедию. В данном случае исследователи хотели, чтобы робот придерживался учебного плана и строил диалог основываясь только на нем.

Ранее сообщалось, что робот впервые выступит в парламенте.