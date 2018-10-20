Известный юрист, адвокат и телеведущая Регина Гусейнова предупредила жителей Киева о том, что в городе орудует новая банда аферистов. На своей странице в Facebook рассказала, как чуть ли не стала жертвой мошенников.

По ее словам, с номера 044 353 63 01 звонят наводчицы и пытаются разузнать у человека адрес проживания. Злоумышленники представляются диспетчером по регулированию пластиковых окон.

Фото: Facebook

Также юрист призвала предупредить об этом родителей и знакомых.

Ранее десятки киевлян стали жертвой "туристической аферы".