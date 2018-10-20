"Работают аферисты": киевлян предупредили о новой схеме "развода" [ Редактировать ]
Известный юрист, адвокат и телеведущая Регина Гусейнова предупредила жителей Киева о том, что в городе орудует новая банда аферистов. На своей странице в Facebook рассказала, как чуть ли не стала жертвой мошенников.
По ее словам, с номера 044 353 63 01 звонят наводчицы и пытаются разузнать у человека адрес проживания. Злоумышленники представляются диспетчером по регулированию пластиковых окон.
Фото: Facebook
Также юрист призвала предупредить об этом родителей и знакомых.
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