І ще одна страшна аварія на Львівщині. Під час патрулювання дороги "Тернопіль - Львів - Рава-Руська" біля села Мощана автомобіль поліції зіткнувся з вантажівкою.

У результаті правоохоронець, який був за кермом, помер на місці, його напарник - у тяжкому стані в лікарні.

Причини ДТП з'ясовують.