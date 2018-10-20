На Львівщині автомобіль поліції зіткнувся з вантажівкою [ Редактировать ]
І ще одна страшна аварія на Львівщині. Під час патрулювання дороги "Тернопіль - Львів - Рава-Руська" біля села Мощана автомобіль поліції зіткнувся з вантажівкою.
У результаті правоохоронець, який був за кермом, помер на місці, його напарник - у тяжкому стані в лікарні.
Причини ДТП з'ясовують.
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