Народний депутат, співголова фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул подав у правоохоронні органи заяви про злочини, вчинені працівниками прокуратури. За словами нардепа, всі справи проти нього ГПУ намагалася сфальсифікувати, тож тепер звинувачувати буде вже він. Подробиці далі.

Після провалу голосування щодо зняття депутатської недоторканності Олександр Вілкул перейшов у контрнаступ. На брифінгу у Верховній Раді він повідомив, що подав заяви до правоохоронних органів проти працівників прокуратури.

"Первое - это попытка завладения 20 га государственной земли в интересах частной фирмы-банкрота с уставным фондом 2 тысяч гривен, и с делом о банкротстве на 50 миллионов грн. Второе заявление - это о пытках, которые применялись к главному свидетелю обвинения Вадиму Яковлевичу Кобыляцкому, о чем он сообщил сам на видеообращении в заседании Верховной Рады. И третье - о фальсификации уголовного дела против меня и попытке оказать давление на меня, как на народного депутата Украины", - заявив Олександр Вілкул, співголова фракції "Опозиційного блоку" в парламенті.

Зокрема, опозиціонер звернувся до Служби безпеки України, Національної поліції, Державного бюро розслідувань і в саму Генпрокуратуру.

"Задача была оказать давление максимальное на народного депутата за полгода до президентских выборов для того, чтобы зачистить оппозиционное поле - так власть к выборам готовится. Но то, что корыстный умысел есть в действиях должностных лиц и генеральной прокуратуры, и прокуратуры Днепропетровской области, это достаточно очевидно", - говорить Олександр Вілкул, співголова фракції "Опозиційного блоку" в парламенті.

За словами адвоката нардепа Олега Бабіча, усі заяви обґрунтовані і мають судову перспективу.

"Силовикам, которые в "деле Вилкула" подвергали пыткам свидетелей, фальсифицировали материалы и пытались вывести землю из государственной собственности грозит от 8 до 12 лет тюрьмы", - говорить Олег Бабіч, адвокат Олександра Вілкула.

Сам Вілкул наголосив, що й надалі боротиметься з прокурорами-фальсифікаторами в судах.