Тоді за тривогою підняли наряд

За чотири дні перед вибухами в Ічні біля арсеналу бачили двох невідомих чоловіків у камуфляжі. Про це в інтерв'ю одному з телеканалів заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його словами, приблизно о другій годині ночі за 50 метрів від сховища було закладено вибухівку.

Тоді за тривогою підняли наряд, однак схопити диверсантів не вдалося.