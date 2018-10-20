Вибухи в Ічні: біля арсеналу бачили невідомих чоловіків у камуфляжі [ Редактировать ]
За чотири дні перед вибухами в Ічні біля арсеналу бачили двох невідомих чоловіків у камуфляжі. Про це в інтерв'ю одному з телеканалів заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
За його словами, приблизно о другій годині ночі за 50 метрів від сховища було закладено вибухівку.
Тоді за тривогою підняли наряд, однак схопити диверсантів не вдалося.
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