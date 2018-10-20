Трагедія у Керчі: у постраждалих виявили інфекційні ускладненя [ Редактировать ]
У двох постраждалих дітей у Керчі інфекційні ускладненя. Ще один підліток звернувся до медиків. З усіх госпіталізованих: троє - в стані крайнього ступеня тяжкості, стан десяти людей - тяжкий. Детальніше в нашому матеріалі.
У Криму госпіталізували ще одного постраждалого в результаті стрілянини в керченському коледжі. 16-тирічний хлопець сам звернувся до медиків, хоча спершу відмовився від допомоги. Його доправили до дитячої клінічної лікарні в Сімферополі з травмами середньої тяжкості. Ще у двох поранених дітей погіршився стан, виникли ускладнення. У Сімферополь, куди постраждалих доправили з Керчі, вилетіли російські медики. Вирішуватимуть - чи евакуювати пацієнтів до іншої клініки. Зараз у лікарні перебувають 45 постраждалих, 25 із них - діти.
Напередодні в Криму ховали загиблих у результаті стрілянини в керченському коледжі. На міському кладовищі під час похорону були присутні близько 2 тисяч людей. Деяких загиблих поховають у сусідній Росії - в Краснодарському краї та Челябінську. І хоча трагедію кваліфікували як убивство двох і більше людей, свідки називають це терактом і порівнюють з Бесланом.
"Настоящий теракт как в Беслане, я бы сейчас была трупом, понятно, потому что всех моих людей поперестреляли насмерть, и дети погибли, и сотрудники погибли", - говорить Ольга Гребенникова, директор керченського політехнічного технікуму.
Тим часом, у Росії хочуть змінити правила обігу зброї. Зокрема, власників планується зобов'язати повідомляти Росгвардію протягом трьох днів про свої переміщення зі зброєю.
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