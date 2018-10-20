Один український військовий поранений сьогодні на Донбасі. Станом на 18-ту годину бойовики відкривали вогонь сім разів. Загалом обстрілів на передовій поменшало. І противник, і наші армійці зараз просто утримують свої позиції. Подробиці розкаже Руслан Смєщук.

Спочатку розбитими вулицями, потім - сотнями метрів окопів. Зараз, аби потрапити на нульові позиції в районі Пісок, потрібно вийти за селище. З одного боку паркан аеропорту та кінець злітної смуги, з іншого - початок укріплень супротивника в зоні прямої видимості.

"Вон видите в посадке виднеются беленькие мешки? Ото рыженькое дерево, а там белое? Да - ото мешки ихние. У нас как раз в прямой по ним сектор обстрела".

Тут лінія окопів та укріплень бойовиків начебто вклинюється в українську оборону і створює небезпечний плацдарм. Але це у випадку ворожого наступу. Ймовірність якого принаймні поки що - невисока.

"Сюда тіки танками прорваться, а танки вони не пустять - ну так красивим чимось накинут и все. Це взлетка - самое главное что бы по взлетке не пошли. По взлетке пидуть - буде тяжело. Растояние маленькое - но мы с обеих сторон будем накидывать всем що є", - говорить Володимир, військовослужбовець ЗСУ.

Переходимо на інші позиції. Тут бойовики стріляли запалювальними кулями біля армійських окопів, аби викликати пожежу. Не вдалося.

"Вчора були простріли трасерами - намагалися чи траву підпалить. Час від часу пристрілюють - крупного нічого. А трошки більш серйозніше? Пока нет", - розповідає Ростислав, військовослужбовець ЗСУ.

Крім того, дуже активно поводиться повітряна розвідка ворога.

"Ночью над городом щось мількає - беспилотники чи вертолети. Сюди не заходять. Редко-редко - це ті, що нас контролірують. А так в ночнік відно, що над городом літають. Що вони там контролірують - я не знаю", - розповідає Володимир, військовослужбовець ЗСУ.

Те, що зараз відбувається під Донецьком, класична окопна війна. Постійні перестрілки без наступу чи відходу.

"Как по нашему говорится - кошмарят нас. Что би ми тут - не теряли бдительность, но в основном в ночное время - днем они обычно молчат. Приходится отвечать? Ну если они уже плотно нам дают, насыпают, то и мы тоже начинаем давать в ответ. Но это все по разрешению командира", - говорить Вадим, військовослужбовець ЗСУ.

Така ситуація може тривати дуже довго і з постійними жертвами. Ця доба минула без поранених і вбитих на позиціях.