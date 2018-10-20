На Донбасі поранили українського військового [ Редактировать ]
Один український військовий поранений сьогодні на Донбасі. Станом на 18-ту годину бойовики відкривали вогонь сім разів. Загалом обстрілів на передовій поменшало. І противник, і наші армійці зараз просто утримують свої позиції. Подробиці розкаже Руслан Смєщук.
Спочатку розбитими вулицями, потім - сотнями метрів окопів. Зараз, аби потрапити на нульові позиції в районі Пісок, потрібно вийти за селище. З одного боку паркан аеропорту та кінець злітної смуги, з іншого - початок укріплень супротивника в зоні прямої видимості.
"Вон видите в посадке виднеются беленькие мешки? Ото рыженькое дерево, а там белое? Да - ото мешки ихние. У нас как раз в прямой по ним сектор обстрела".
Тут лінія окопів та укріплень бойовиків начебто вклинюється в українську оборону і створює небезпечний плацдарм. Але це у випадку ворожого наступу. Ймовірність якого принаймні поки що - невисока.
"Сюда тіки танками прорваться, а танки вони не пустять - ну так красивим чимось накинут и все. Це взлетка - самое главное что бы по взлетке не пошли. По взлетке пидуть - буде тяжело. Растояние маленькое - но мы с обеих сторон будем накидывать всем що є", - говорить Володимир, військовослужбовець ЗСУ.
Переходимо на інші позиції. Тут бойовики стріляли запалювальними кулями біля армійських окопів, аби викликати пожежу. Не вдалося.
"Вчора були простріли трасерами - намагалися чи траву підпалить. Час від часу пристрілюють - крупного нічого. А трошки більш серйозніше? Пока нет", - розповідає Ростислав, військовослужбовець ЗСУ.
Крім того, дуже активно поводиться повітряна розвідка ворога.
"Ночью над городом щось мількає - беспилотники чи вертолети. Сюди не заходять. Редко-редко - це ті, що нас контролірують. А так в ночнік відно, що над городом літають. Що вони там контролірують - я не знаю", - розповідає Володимир, військовослужбовець ЗСУ.
Те, що зараз відбувається під Донецьком, класична окопна війна. Постійні перестрілки без наступу чи відходу.
"Как по нашему говорится - кошмарят нас. Что би ми тут - не теряли бдительность, но в основном в ночное время - днем они обычно молчат. Приходится отвечать? Ну если они уже плотно нам дают, насыпают, то и мы тоже начинаем давать в ответ. Но это все по разрешению командира", - говорить Вадим, військовослужбовець ЗСУ.
Така ситуація може тривати дуже довго і з постійними жертвами. Ця доба минула без поранених і вбитих на позиціях.
по теме
На Донбасі знищили трьох бойовиків
Знову втрати на Сході країни. Під час ворожих обстрілів двоє українських бійців загинули, одного - поранено. Російські найманці відкривали вогонь по наших позиціях 19 разів
Війну на сході України можна припинити за годину - Александр Хуг
Війну на сході України можна припинити за годину! Таку заяву сьогодні зробив Александр Хуг - перший заступник голови Спецільної моніторингової місії ОБСЄ, який за кілька днів іде з посади. 21-го жовтня спливає термін його повноважень. За оцінкою Хуга, головне - відвести озброєння від лінії зіткнення. І поки цього не зроблять - бойові дії триватимут
На Донбасі поранили двох військослужбовців
З мінометів 120-го калібру ворог обстріляв захисників Талаківки на Приазов'ї. А з мінометів 82-го - позиції армійців у районі населених пунктів Гнутове, Лебединське та Широкине
На Донбасі загинули двоє українських військових
Знову втрати на сході країни. Під час ворожих обстрілів двоє українських бійців загинули, одного поранено. Російські найманці відкривали вогонь по наших позиціях 19 разів
На Донбасі бойовики застосовували заборонене озброєння
На Сході бойовики минулої доби 6 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Такі дані штабу Операції Об'єднаних сил на 18 годину