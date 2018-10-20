Будапешт збільшить допомогу угорцям, які проживають на Закарпатті [ Редактировать ]
Будапешт подвоїть допомогу угорцям, які проживають на Закарпатті. В уряді країни заявили: розмір соціального пакету становитиме 3 мільярди форинтів. Це близько трьохсот мільйонів гривень, і вдвічі більше, ніж планували раніше.
Кошти спрямують на додаткові виплати освітянам і медикам, а також на підтримку соціальної та культурної сфери.
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