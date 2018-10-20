На крок ближчою до ЄС і НАТО стала Македонія. Напередодні ввечері парламент країни знайшов достатню кількість голосів і ухвалив рішення про зміну назви держави на "Республіка Північна Македонія". Які кроки попереду - розкаже Олена Абрамович.

Великий день для демократії - так назвав голосування в парламенті Македонії Єврокомісар з політики розширення Йоганнес. І нагадав про відчинені двері до Євросоюзу. Привітав македонців з такою можливістю і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Рішення Національна Асамблея ухвалила пізно ввечері у п'ятницю. Ледь набравши критично необхідну кількість голосів.

"Я констатую, що асамблея досягла рішення розпочати процедуру зміни Конституції Республіки Македонія, отримавши 80 голосів "за", саме стільки було потрібно для кворуму у дві третіх", - говорить Талат Джафері, спікер парламенту Македонії.

Голосування відбулося саме завдяки підтримці частини депутатів від опозиційної партії, яка раніше заявляла, що не голосуватиме, якщо провалиться референдум за зміну назви. На ньому, нагадаю, явка була занадто низькою. Проте понад 90% учасників були "за". Прем'єр країни змусив парламент голосувати, пригрозивши достроковими виборами.

"Це історичний день для нашої країни. Ми зробили внесок в історію. Більшість із тих, хто голосував на референдумі, підтримали угоду про перейменування та членство Республіки Македонія в НАТО. І сьогодні македонська асамблея виконала волю людей", - заявив Зоран Заєв, прем'єр-міністр Македонії.

Перейменування від Македонії вимагала в першу чергу сусідня Греція, яка має однойменний регіон і побоюється територіальних претензій у майбутньому. Суперечка тривала ще з часів розпаду Югославії та здобуття Македонією незалежності. Угоду про зміну назви лідери Греції та Македонії підписали в червні. Тепер грецький прем'єр привітав македонців.

"Прокладається шлях для зміни конституційної назви нашого сусіда. А також дорога, яка була непевною через обов'язкову умову від Греції та міжнародної спільноти. Тепер зрозуміло, що вони зможуть приєднатися до міжнародних організацій, до Європейського Союзу, НАТО, якщо захочуть", - говорить Алексіс Ципрас, прем'єр-міністр Греції.

Утім, процедуру перейменування наразі не завершено. Попереду ще два голосування в парламенті - простою та конституційною більшістю. Захід відкрито закликає Македонію довести справу до кінця. Росія ж, у свою чергу, пропонує вступити до Євразійського союзу.