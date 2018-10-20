Ціну на газ потрібно не підвищувати, а зменшити. Про це під час зустрічі з жителями Кривогу Рогу заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко. За її словами, тариф можна знизити щонайменше вдвічі. Реальна ціна газу для населення - 80-90 доларів за тисячу кубів, стверджує політик. А перепродаж палива за завищеною ціною - називає корупційною махінацією.

Нардеп закликала своїх колег виступити проти підвищення газових тарифів для громадян.

"Саме депутати мають стати на захист людей, тому що цих депутатів обирали люди. Я закликаю усіх депутатів усіх рівнів, обласних, міських, районних, негайно скликати позачергові сесії, Звернутися до президента України Порошенка. Це ще одне необґрунтоване підвищення тарифів на газ та тепло. Я також прямо звертаюсь до спікера парламенту до Парубія, а також до депутатів ВР негайно скликати позачергової сесії ВР, для того щоб розглянути це питання", - заявляє Юлія Тимошенко, лідер "Батьківщини".