Ціну на газ треба зменшити вдвічі - Юлія Тимошенко [ Редактировать ]
Ціну на газ потрібно не підвищувати, а зменшити. Про це під час зустрічі з жителями Кривогу Рогу заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко. За її словами, тариф можна знизити щонайменше вдвічі. Реальна ціна газу для населення - 80-90 доларів за тисячу кубів, стверджує політик. А перепродаж палива за завищеною ціною - називає корупційною махінацією.
Нардеп закликала своїх колег виступити проти підвищення газових тарифів для громадян.
"Саме депутати мають стати на захист людей, тому що цих депутатів обирали люди. Я закликаю усіх депутатів усіх рівнів, обласних, міських, районних, негайно скликати позачергові сесії, Звернутися до президента України Порошенка. Це ще одне необґрунтоване підвищення тарифів на газ та тепло. Я також прямо звертаюсь до спікера парламенту до Парубія, а також до депутатів ВР негайно скликати позачергової сесії ВР, для того щоб розглянути це питання", - заявляє Юлія Тимошенко, лідер "Батьківщини".
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